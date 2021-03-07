«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на третий матч серии

Стали известны составы челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева» на третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Трактор»:
Федотов (Вилл);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Основин — Ильин — Тридчиков;
Гареев, Авцин — Карлин — Шолохов, Горюнов-Рольгизер.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коробов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Солодухин — Картаев — Башкиров, Гиматов.
Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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