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«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на третий матч серии

Стали известны составы челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева» на третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:



Федотов (Вилл);

Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;

Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;

Бодров — Карпухин, Основин — Ильин — Тридчиков;

Гареев, Авцин — Карлин — Шолохов, Горюнов-Рольгизер.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коробов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Лисовец, Солодухин — Картаев — Башкиров, Гиматов.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.