Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на третий матч серии

«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на третий матч серии
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны составы челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева» на третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Федотов (Вилл);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Основин — Ильин — Тридчиков;
Гареев, Авцин — Карлин — Шолохов, Горюнов-Рольгизер.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коробов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Солодухин — Картаев — Башкиров, Гиматов.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Кольцов: на «Салават Юлаев» было большое давление, к третьему матчу ситуация изменится
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021