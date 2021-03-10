Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Дарси Кемпер выбыл на неопределённый срок, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
Вратарь получил травму нижней части тела 9 марта в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
Канадский голкипер покинул площадку в начале третьего периода. Кемперу предстоит пройти обследование в связи с травмой.
Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет сообщил, что в клубе надеются, что в ближайшие дни наступит ясность относительно сроков восстановления голкипера команды.
В нынешнем сезоне Кемпер принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал семь побед и оформил один шат-аут. В среднем 30-летний канадец отражает 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,41.
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