Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Голкипер «Аризоны» Дарси Кемпер выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Дарси Кемпер выбыл на неопределённый срок, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Вратарь получил травму нижней части тела 9 марта в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Канадский голкипер покинул площадку в начале третьего периода. Кемперу предстоит пройти обследование в связи с травмой.

Главный тренер «Аризоны» Рик Токкет сообщил, что в клубе надеются, что в ближайшие дни наступит ясность относительно сроков восстановления голкипера команды.

В нынешнем сезоне Кемпер принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал семь побед и оформил один шат-аут. В среднем 30-летний канадец отражает 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,41.

«Колорадо» проиграл «Аризоне», несмотря на гол Валерия Ничушкина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021