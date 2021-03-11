Капризов получил повреждение в матче с «Вегасом» после попадания шайбы в область головы

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Вегас Голден Найтс». После 1-го периода ничья – 1:1.

На 8-й минуте игры российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов получил повреждение в результате попадания шайбы в область уха после того как защитник «Вегаса» Николас Хаг попытался по борту пробросить шайбу в чужую зону. 23-летнему хоккеисту пришлось даже отправиться в раздевалку из-за рассечения, однако спустя некоторое время он продолжил встречу.

В текущем сезоне Капризов принял участие в 23 встречах за «Миннесоту», в которых набрал 19 (6+19) очков при показателе полезности «+5» и двух минутах штрафного времени.