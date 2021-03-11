Гол Капризова в большинстве вывел «Миннесоту» вперёд в матче с «Вегасом»

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Вегас Голден Найтс».

В начале второго периода российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов реализовал большинство и вывел свою команду вперёд (2:1).

Ранее на 8-й минуте игры российский нападающий получил повреждение в результате попадания шайбы в область уха после того, как защитник «Вегаса» Николас Хаг попытался по борту пробросить шайбу в чужую зону. 23-летнему хоккеисту пришлось отправиться в раздевалку из-за рассечения, однако спустя некоторое время он продолжил встречу.

В текущем сезоне Капризов принял участие в 23 встречах за «Миннесоту», в которых набрал 19 (6+13) очков при показателе полезности «+5» и двух минутах штрафного времени.