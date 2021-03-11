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Защитник «Вегаса» Коглан оформил первый хет-трик в НХЛ. Это его первые голы за карьеру

Защитник «Вегаса» Коглан оформил первый хет-трик в НХЛ. Это его первые голы за карьеру
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» с минимальной разницей в счёте — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (2), Кирилл Капризов и Карсон Суси. Капризов за 17.23 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Вегас» три гола забил новичок НХЛ Дилан Коглан. 23-летний защитник оформил первый хет-трик за карьеру в лиге. Примечательно, что ранее в активе канадского защитника не было ни одного гола в НХЛ. Матч с «Миннесотой» стал для Дилана 12-м в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вегаса».

«Миннесота» с минимальной разницей обыграла «Вегас», шайба на счету Капризова
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