Защитник «Вегаса» Коглан оформил первый хет-трик в НХЛ. Это его первые голы за карьеру

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» дома обыграла «Вегас Голден Найтс» с минимальной разницей в счёте — 4:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (2), Кирилл Капризов и Карсон Суси. Капризов за 17.23 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».



За «Вегас» три гола забил новичок НХЛ Дилан Коглан. 23-летний защитник оформил первый хет-трик за карьеру в лиге. Примечательно, что ранее в активе канадского защитника не было ни одного гола в НХЛ. Матч с «Миннесотой» стал для Дилана 12-м в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вегаса».