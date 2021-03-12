Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Нэшвилл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Морган Гики и ещё по разу отличились Брок Макгинн, Даги Хэмилтон и Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.