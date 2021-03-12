Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Нэшвилл»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей дубль оформил Морган Гики и ещё по разу отличились Брок Макгинн, Даги Хэмилтон и Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Единственную шайбу за «Нэшвилл» забросил Ник Казинс. Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Гики (Бин, Нидеррайтер) – 09:06' (5x4) 2:0 Макгинн (Фёгеле) – 11:11' (5x5) 3:0 Хэмилтон (Свечников, Фаст) – 11:27' (5x5) 4:0 Гики (Бин, Песке) – 28:50' (5x4) 5:0 Нечас (Свечников, Хэмилтон) – 44:38' (5x4) 5:1 Казинс (Экхольм) – 55:28' (5x5)
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