Форвард «Тампы» — о чемпионском баннере: волной нахлынули воспоминания, что мы преодолели

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман прокомментировал чемпионский баннер, который был вывешен перед встречей регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз».

«Это было потрясающе. Зрителей было 3800, а у меня было ощущение, что собрался аншлаг. Мы чувствовали их энергию и радость. Увидев сегодня баннер, я почувствовал, как на меня волной нахлынули воспоминания о том, через что мы прошли в том «пузыре» как команда», — приводит слова Коулмана официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, перед началом домашней встречи клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Нэшвилл Предаторз» (6:3) на стадионе «Амали-Арена» был вывешен баннер, посвященный победе команды в Кубке Стэнли – 2019/2020.