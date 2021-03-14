Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ. Он лучший бомбардир «регулярки» среди россиян

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимает «Аризону Койотс». В ходе второго периода счёт в матче равный — 1:1.

Шайбу «Уайлд» записал на свой счёт шведский форвард Виктор Раск, а его ассистентами выступили партнёры по звену — Матс Цуккарелло и Кирилл Капризов. Для российского нападающего эта голевая передача стала 14-й в нынешнем сезоне. В активе 23-летнего Капризова теперь 24 (10+14) очка в 26 матчах, что является лучшим результатом «регулярки» среди россиян.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Автором единственной на данный момент шайбы «Аризоны» является американский нападающий Фил Кессел.