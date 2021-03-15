Агент Тарасенко: проблемы со здоровьем решены, он идёт в полный контакт

Агент нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Алексей Дементьев прокомментировал возвращение хоккеиста в строй.



«Проблемы со здоровьем уже решены. К сожалению, профессиональный спорт сопряжён с тем, что спортсмены получают травмы. Неважно, какой вид спорта: футбол, хоккей, даже бобслей. Это одна из частей жизни. Владимир и его семья великолепно справились с этим и идут вперед. Нужно определённое время для того, чтобы Тарасенко набрал те игровые кондиции, которые были у него до травмы. Хотелось бы пожелать ему удачи и надеюсь, что ко мне присоединятся все болельщики.



Психологические последствия от травмы? Если посмотреть игры, то можно увидеть, что он идёт в полный контакт и не боится бороться за шайбу, выигрывать единоборства. Какие-либо ограничения относительно физического контакта в его игре отсутствуют», — приводит слова Дементьева Sport24.



В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных. Он вернулся на лёд в марте 2021 года.