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Агент Тарасенко: проблемы со здоровьем решены, он идёт в полный контакт

Агент Тарасенко: проблемы со здоровьем решены, он идёт в полный контакт
Хоккей / НХЛ 0
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Агент нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Алексей Дементьев прокомментировал возвращение хоккеиста в строй.

«Проблемы со здоровьем уже решены. К сожалению, профессиональный спорт сопряжён с тем, что спортсмены получают травмы. Неважно, какой вид спорта: футбол, хоккей, даже бобслей. Это одна из частей жизни. Владимир и его семья великолепно справились с этим и идут вперед. Нужно определённое время для того, чтобы Тарасенко набрал те игровые кондиции, которые были у него до травмы. Хотелось бы пожелать ему удачи и надеюсь, что ко мне присоединятся все болельщики.

Психологические последствия от травмы? Если посмотреть игры, то можно увидеть, что он идёт в полный контакт и не боится бороться за шайбу, выигрывать единоборства. Какие-либо ограничения относительно физического контакта в его игре отсутствуют», — приводит слова Дементьева Sport24.

В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных. Он вернулся на лёд в марте 2021 года.

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