Тротц — о том, как остановить Овечкина: держите его подальше ото льда!

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, как можно остановить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пике формы.



«Держите его подальше ото льда», — приводит слова Тротца журналист Том Гулитти в своём «твиттере».



Александр Овечкин накануне отличился в матче с «Баффало Сэйбрз». Для Овечкина эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с Филом Эспозито. На счету россиянина теперь 717 точных бросков, как и у занимающего шестое место легендарного канадца.



Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.