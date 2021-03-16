Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тротц — о том, как остановить Овечкина: держите его подальше ото льда!

Тротц — о том, как остановить Овечкина: держите его подальше ото льда!
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал, как можно остановить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пике формы.

«Держите его подальше ото льда», — приводит слова Тротца журналист Том Гулитти в своём «твиттере».

Александр Овечкин накануне отличился в матче с «Баффало Сэйбрз». Для Овечкина эта шайба стала 11-й в нынешнем сезоне, благодаря чему он сравнялся по голам за карьеру в НХЛ с Филом Эспозито. На счету россиянина теперь 717 точных бросков, как и у занимающего шестое место легендарного канадца.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021