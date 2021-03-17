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Малкин ушёл в раздевалку после жёсткого силового приёма от игрока «Бостона»

Малкин ушёл в раздевалку после жёсткого силового приёма от игрока «Бостона»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает на своём льду «Бостон Брюинз». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 1:0.

34-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта от 29-летнего американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку.

Напомним, что Малкин, до этой встречи, набирал очки в 8 матчах кряду, в которых он отметился 4 заброшенными шайбами и 8 результативными передачами. Всего за 28 игр текущего сезона на его счету 24 (8+16) очка при показателе полезности «-2».

Малкин стал третьим игроком из России, набравшим 1100 очков за карьеру в НХЛ
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