В матче с «Баффало» Никита Гусев провёл минимальное время на льду в этом сезоне НХЛ

В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялась игра регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Джерси Дэвилз» принимал на своём льду «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Российские нападающие «Дэвилз» Михаил Мальцев и Никита Гусев, проведя на льду 8 минут 29 секунд и 8 минут 51 секунду, не отметились результативными действиями, заработав идентичный показатель полезности «-1». Игровое время Гусева оказалось минимальным для российского форварда в этом сезоне. 28-летний форвард впервые в нынешней регулярке сыграл меньше девяти минут за матч. В прошлом сезоне Никита однажды сыграл 7 минут 58 секунд, что остаётся его антирекордом в НХЛ.
В этом сезоне Гусев принял участие в 18 матчах, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи при полезности "-11". В среднем за матч он проводит на льду 13 минут 30 секунд.
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