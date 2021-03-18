«Оттава» проиграла «Ванкуверу», Дадонов, Зуб и Зайцев – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0 по буллитам)

В составе победителей забивали Брок Бёзер и Бо Хорват. Победный буллит реализовал Адам Годетт.

За «Оттаву» отличились Райан Дзингел и Джош Норрис. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Защитник Артём Зуб и Никита Зайцев также не набрали очков в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.