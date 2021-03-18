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«Оттава» проиграла «Ванкуверу», Дадонов, Зуб и Зайцев – без очков

«Оттава» проиграла «Ванкуверу», Дадонов, Зуб и Зайцев – без очков
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (2:2, 1:0 по буллитам)

В составе победителей забивали Брок Бёзер и Бо Хорват. Победный буллит реализовал Адам Годетт.

За «Оттаву» отличились Райан Дзингел и Джош Норрис. Российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Защитник Артём Зуб и Никита Зайцев также не набрали очков в этой встрече.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 марта 2021, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Хорват, Шмидт) – 02:29' (5x5)   0:2 Хорват (Хёгландер) – 08:26' (5x5)   1:2 Дзингел (Бишоп, Воланин) – 23:00' (5x5)   2:2 Норрис (Браун) – 45:34' (5x5)   2:3 Годетт – 65:00' (ПБ)
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