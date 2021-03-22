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Брукс: является ли контракт на 4-5 лет с окладом в $ 5,5 млн разумным для Бучневича?

Брукс: является ли контракт на 4-5 лет с окладом в $ 5,5 млн разумным для Бучневича?
Хоккей / НХЛ 0
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Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс прокомментировал ситуацию с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Павлом Бучневичем, у которого после окончания нынешнего сезона заканчивается контракт.

«Вопрос о том, что будет большим риском — обменять Павла Бучневича перед дедлайном или заплатить ему большие деньги до окончания нынешнего контракта, получил ответ от самого номера 89. Бучневич стал неотъемлемой частью командной формулы, не только превратившись в форварда первой шестёрки, но и став полноценным игроком с достойной рабочей этикой на обоих концах льда.

Теперь возникает вопрос: сколько и на какой срок. Являются ли четыре или пять лет с ежегодной суммой в $ 5,5 млн разумной начальной ставкой для нападающего, набравшего 16 (7+9) очков в последних 12 матчах и возглавляющего клубный список бомбардиров? Если вы ищете подтверждение тому, как суровая любовь Дэвида Куинна может приносить дивиденды, то Бучневич — неплохой пример», — отметил Брукс.

25-летний Бучневич может стать ограниченно свободным агентом, его нынешний контракт составляет $ 3,25 млн за сезон. В 29 матчах текущего регулярного чемпионата он набрал 28 (11+17) очков.

Бучневич — сейчас лучший русский в НХЛ. Год назад он был на грани обмена и попал в аварию
В контрактный год Павел неожиданно стал лидером «Рейнджерс».
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