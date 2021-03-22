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Вайсфельд — о контракте Овечкина: думаю, он не собирается выходить на рынок

Вайсфельд — о контракте Овечкина: думаю, он не собирается выходить на рынок
Хоккей / НХЛ 0
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мыслями о контрактной ситуации форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Срок соглашения игрока с «Кэпс» рассчитан до конца сезона-2020/2021. Россиянин может стать неограниченно свободным агентом. Ранее появилась информация о том, что переговоры форварда по новому контракту с «Вашингтоном» отложены до апреля.

«Овечкин отложил переговоры о контракте? В таких вещах обычно есть причина такая, о которой никто и не догадывается. Потому что как мы можем знать то, о чём разговаривают два человека?

Люди строят какие-то догадки и домыслы, а там на самом деле может быть какая-то совершенно тривиальная причина, не касающаяся всего того, о чём думают все окружающие.

Но я думаю, что он не собирается выходить на рынок свободных агентов. Там такая ситуация, в которой обе стороны заинтересованы в подписании контракта. Я очень сильно удивлюсь, если они в итоге не договорятся», — приводит слова Вайсфельда Sport24.

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