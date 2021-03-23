Лукоянов: не верил, что может быть счёт 4-0 в серии

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал победу казанской команды над «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (3:2, 4-0 в серии).



«Эта серия и счёт 4-0 ни о чём не говорят. Каждый матч был напряжённым, всегда сопротивление, и команды выкладываются по полной. Сегодня «Салават» бился до конца, забили нам две шайбы. Мы где-то потеряли игру, пришлось обороняться. Понимали, что если дать им почувствовать игру, то всё может по-другому обернуться. Помню, как играли против «Салавата», когда проиграли им 3:4. Я знаю и понимаю, каково им сейчас. Мы выполнили всё, что нам говорили тренеры, и сработали на все 100%.



Я сам не верил, что может быть счёт 4-0 в серии. Сейчас могу сказать, что такое возможно. Это показатель поставленной игры команды. Мы отработали от первой до последней смены. Мы всегда говорим, что играем друг за друга. Защитим, поможем, поймаем шайбу на себя, исправим ошибки другого. Всегда постоим друг за друга. Один в поле не воин, а мы все вместе», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.