Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Рафф — о звене Шаранговича: они показывали высокий уровень игры большую часть сезона

Рафф — о звене Шаранговича: они показывали высокий уровень игры большую часть сезона
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф поделился мнением об игре первого звена, в котором выступают нападающие Янне Куокканен, Трэвис Зейджак и Егор Шарангович.

«Эта тройка показывала высокий уровень игры на протяжении большей части сезона. Они действительно хорошо играют вместе.

Эти парни, пожалуй, являются нашим самым стабильным звеном, если говорить о том, сколько по времени они играют друг с другом», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Шарангович принял участие в 28 встречах, забросив семь шайб и отдав пять результативных передач. На счету Куокканена пять голов и 10 голевых пасов в 25 матчах. Зейджак сыграл 26 матчей, забросив четыре шайбы и отдав 10 результативных передач.

Шарангович вышел на второе место в списке лучших снайперов «Нью-Джерси» в этом сезоне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021