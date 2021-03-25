Рафф — о звене Шаранговича: они показывали высокий уровень игры большую часть сезона

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф поделился мнением об игре первого звена, в котором выступают нападающие Янне Куокканен, Трэвис Зейджак и Егор Шарангович.



«Эта тройка показывала высокий уровень игры на протяжении большей части сезона. Они действительно хорошо играют вместе.



Эти парни, пожалуй, являются нашим самым стабильным звеном, если говорить о том, сколько по времени они играют друг с другом», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, Шарангович принял участие в 28 встречах, забросив семь шайб и отдав пять результативных передач. На счету Куокканена пять голов и 10 голевых пасов в 25 матчах. Зейджак сыграл 26 матчей, забросив четыре шайбы и отдав 10 результативных передач.