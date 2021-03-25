Рафф — о звене Шаранговича: они показывали высокий уровень игры большую часть сезона

Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф поделился мнением об игре первого звена, в котором выступают нападающие Янне Куокканен, Трэвис Зейджак и Егор Шарангович.
«Эта тройка показывала высокий уровень игры на протяжении большей части сезона. Они действительно хорошо играют вместе.
Эти парни, пожалуй, являются нашим самым стабильным звеном, если говорить о том, сколько по времени они играют друг с другом», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, Шарангович принял участие в 28 встречах, забросив семь шайб и отдав пять результативных передач. На счету Куокканена пять голов и 10 голевых пасов в 25 матчах. Зейджак сыграл 26 матчей, забросив четыре шайбы и отдав 10 результативных передач.
- 25 марта 2021
-
12:00
-
11:46
-
11:22
-
11:15
-
11:02
-
10:36
-
10:21
-
10:12
-
09:57
-
09:39
-
09:30
-
09:17
-
08:55
-
08:07
-
08:04
-
07:43
-
05:51
-
03:10
-
02:24
- 24 марта 2021
-
23:54
-
23:35
-
23:21
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:49
-
22:47
-
22:35
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:18
-
21:57
-
21:16
-
20:57