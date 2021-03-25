Российский нападающий Михаил Григоренко вернулся в состав «Коламбуса»
Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко вернулся в состав клуба. Об этом было объявлено в официальном «твиттере» команды. Григоренко находился в запасе и был вызван из taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) 25 марта.
В 18 матчах этого сезона Григоренко набрал 7 очков(2+5).
Напомним, последние 3 сезона нападающий защищал цвета ЦСКА в КХЛ. В 2018 году в составе сборной Олимпийских атлетов из России выиграл золото Олимпийских игр. В июле 2020 года Григоренко подписал контракт с мундирами. 15 января дебютировал за клуб в игре против «Нэшвилла». Спустя 8 дней, в игре против «Тампы-Бэй», Григоренко забросил свою первую шайбу за клуб.
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