Российский нападающий Михаил Григоренко вернулся в состав «Коламбуса»

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Михаил Григоренко вернулся в состав клуба. Об этом было объявлено в официальном «твиттере» команды. Григоренко находился в запасе и был вызван из taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) 25 марта.

В 18 матчах этого сезона Григоренко набрал 7 очков(2+5).

Напомним, последние 3 сезона нападающий защищал цвета ЦСКА в КХЛ. В 2018 году в составе сборной Олимпийских атлетов из России выиграл золото Олимпийских игр. В июле 2020 года Григоренко подписал контракт с мундирами. 15 января дебютировал за клуб в игре против «Нэшвилла». Спустя 8 дней, в игре против «Тампы-Бэй», Григоренко забросил свою первую шайбу за клуб.