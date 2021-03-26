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«Нэшвилл» разгромил «Детройт», у Гримальди четыре гола

«Нэшвилл» разгромил «Детройт», у Гримальди четыре гола
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди (4), Ээли Толванен, Микаэль Гранлунд и Мэтью Оливье. У «Детройта» единственный гол забил Бобби Райан. Российский форвард Владислав Наместников за 14.54 на площадке сделал один бросок по воротам соперник и заработал показатель полезности «-2».

«Предаторз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Ред Уингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 28 и 29 марта «Нэшвилл» проведёт на выезде против «Чикаго Блэкхоукс», а «Детройт» 27 и 28 марта примет «Коламбус Блю Джекетс».

В другом матче игрового дня «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0, одну из шайб забросил Кирилл Капризов.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
7 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гримальди (Хаула) – 05:34' (5x5)   2:0 Толванен (Йози, Форсберг) – 07:20' (5x4)   3:0 Гримальди – 07:39' (5x5)   4:0 Гримальди (Хаула) – 08:08' (5x5)   4:1 Райан (Юус, Фаббри) – 19:05' (5x4)   5:1 Гранлунд (Йози, Фаббро) – 32:19' (5x5)   6:1 Оливье (Харпур) – 44:29' (5x5)   7:1 Гримальди – 57:29' (5x5)
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