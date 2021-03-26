«Нэшвилл» разгромил «Детройт», у Гримальди четыре гола

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома разгромил «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рокко Гримальди (4), Ээли Толванен, Микаэль Гранлунд и Мэтью Оливье. У «Детройта» единственный гол забил Бобби Райан. Российский форвард Владислав Наместников за 14.54 на площадке сделал один бросок по воротам соперник и заработал показатель полезности «-2».

«Предаторз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Ред Уингз» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 28 и 29 марта «Нэшвилл» проведёт на выезде против «Чикаго Блэкхоукс», а «Детройт» 27 и 28 марта примет «Коламбус Блю Джекетс».

В другом матче игрового дня «Миннесота Уайлд» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 2:0, одну из шайб забросил Кирилл Капризов.