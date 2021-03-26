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Гримальди — о покере: я был в шоке. После третьего гола с партнёрами просто ржали в углу

Гримальди — о покере: я был в шоке. После третьего гола с партнёрами просто ржали в углу
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Рокко Гримальди прокомментировал своё выступление в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «Предаторз» со счётом 7:1. Гримальди в этом матче оформил покер.

«Я был в шоке. Когда долго не забиваешь, то практически забываешь это чувство. А после третьего гола мы с Ником Казинсом и Эриком Хаулой просто ржали в углу.

Все произошло очень быстро, уже к 10-й минуте. В 15 матчах ничего, а потом – три гола за 10 минут.

Мы смеялись и спрашивали: «Что вообще происходит?» Кажется, у меня даже ноги тряслись», — приводит слова Гримальди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Благодаря этому покеру Рокко Гримальди прервал безголевую серию из 15 игр.

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