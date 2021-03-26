Сергачёв — об уходе Волкова: удачи в Анахайме, братуха

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отреагировал на обмен российского нападающего Александра Волкова в «Анахайм Дакс».



Сергачёв выложил фото с Волковым на своей странице в «Инстаграме» и пожелал ему удачи.



«Удачи в Калифорнии, чемпион. Удачи в Анахайме, братуха», — написал Сергачёв.

Напомним, ранее «Лайтнинг» объявили об обмене 23-летнего россиянина на нападающего Антуана Морана и пик седьмого раунда на драфте НХЛ в 2023 году.



В нынешнем сезоне Волков сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 5 (3+2) очков. Моран отметился пятью результативными передачами в 20 матчах АХЛ за «Сан-Диего Галлз». В середине декабря Волков подписал односторонний контракт с «Тампой». Сумма соглашения составила $ 700 тыс., контракт был рассчитан на один сезон.