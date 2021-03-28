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«Детройт» обыграл «Коламбус», Свечников и Наместников – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Адам Эрни, Робби Фаббри и Энтони Манта. Российские нападающие Владислав Наместников и Евгений Свечников не отметились результативными действиями. Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Ник Фолиньо. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.