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«Детройт» обыграл «Коламбус», Свечников и Наместников – без очков

«Детройт» обыграл «Коламбус», Свечников и Наместников – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Адам Эрни, Робби Фаббри и Энтони Манта. Российские нападающие Владислав Наместников и Евгений Свечников не отметились результативными действиями. Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Ник Фолиньо. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 22:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эрни (Гронек, Декайзер) – 08:29' (5x5)   2:0 Фаббри (Ларкин, Задина) – 08:58' (5x5)   2:1 Фолиньо (Тексье, Дженнер) – 31:43' (5x5)   3:1 Манта (Ларкин, Немет) – 44:42' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2021, суббота. 22:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Донской (Жирар) – 01:16' (5x5)   1:1 Мартинес (Стивенсон, Пасиоретти) – 16:32' (5x4)   2:1 Тэйвз (Маккиннон) – 17:35' (5x5)   2:2 Каррье (Теодор, Носек) – 23:40' (5x5)   2:3 Пасиоретти (Так, Коглан) – 61:56' (3x3)
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