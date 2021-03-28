«Детройт» обыграл «Коламбус», Свечников и Наместников – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Адам Эрни, Робби Фаббри и Энтони Манта. Российские нападающие Владислав Наместников и Евгений Свечников не отметились результативными действиями. Единственную шайбу за «Коламбус» забросил Ник Фолиньо. Защитник Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В другом матче «Вегас Голден Найтс» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 28 марта 2021
-
01:15
- 27 марта 2021
-
23:43
-
23:13
-
23:08
-
22:33
-
22:32
-
22:18
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18
-
17:51
-
17:27
-
17:06
-
16:37
-
16:13
-
15:21
-
14:47
-
14:11
-
13:44
-
13:02
-
12:48
-
12:48