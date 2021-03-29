Гурьянов провёл яркий кулачный поединок с канадским защитником «Флориды» Стиллманом

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Флориду Пантерз». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1.



23-летний нападающий «Далласа» Денис Гурьянов на 8-й минуте 3-го периода нанёс бросок в створ ворот голкипера «Флориды» Криса Дриджера, а далее после непродолжительного диалога с канадским защитником «Пантерз» Райлли Стиллманом схлестнулся с ним в ярком кулачном поединке. В результате драки российский хоккеист оказался на льду, оба участника конфликта были наказаны 5-минутным штрафом.

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В текущем сезоне Гурьянов провёл 32 встречи, в которых отметился 16 (6+10) очками при показателе полезности «-4» и 19 минутах штрафа.