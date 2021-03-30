Марло превзошёл результат Мессье по матчам в НХЛ, до рекорда Хоу осталось 10 встреч

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Миннесоту Уайлд». В ходе второго периода счёт равный — 2:2.
Для нападающего «Сан-Хосе» Патрика Марло этот матч стал 1757-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное второе место в истории лиги, превзойдя результат Марка Мессье (1756). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767). Таким образом, канадскому ветерану осталось провести 10 матчей, чтобы повторить достижение Хоу.
В нынешнем сезоне 41-летний канадец принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.
Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз». После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб. В ходе минувшего сезона Марло уходил в «Питтсбург Пингвинз», но в межсезонье снова вернулся в «Сан-Хосе».
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