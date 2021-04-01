Эллис: Гусев талантлив, но этого оказалось недостаточно

Известный обозреватель «The Hockey News» Стив Эллис высказался насчёт ситуации, развернувшейся вокруг Никиты Гусева. Напомним, россиянин в 20 матчах забросил всего две шайбы и набрал пять очков, вследствие чего был выставлен на драфт отказов.

«Это то, чем я разочарован. Он несколько лет был звездой Континентальной хоккейной лиги. Да, невероятное количество очков в той лиге, куда переходят парни, которым не удалось закрепиться в Национальной хоккейной лиге, во многих случаях мало что значит, но я действительно верил, что у Гусева есть всё, что нужно. Проявил талант, но этого оказалось недостаточно», — написал Эллис на своей странице в «Твиттере».

Россиянин был выставлен на драфт отказов 1 апреля 2020 года.