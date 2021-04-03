Семёнов — о своём победном голе: это плей-офф, ценность момента велика

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:1, 1-0).
«Всех болельщиков с победой, очень приятно, что они приехали в Казань, поддерживали нас. Хорошая, боевая игра получилась, выиграли, готовимся дальше. В третьем периоде мы старались поддерживать ту игру, которую мы держали с самого начала. «Ак Барс» тоже не просто сидел в своей зоне, хорошо играл. Но это плей-офф, тут ценность момента велика», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
- 3 апреля 2021
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:58
-
19:51
-
19:42
-
19:27
-
19:11
-
19:02
-
18:45
-
18:34
-
17:56
-
17:29
-
17:14
-
16:53
-
16:30
-
16:08
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:09
-
15:08
-
13:47
-
13:10
-
12:08
-
11:45
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:30
-
10:00
-
09:32
-
09:30
-
09:16
-
08:58