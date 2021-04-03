Семёнов — о своём победном голе: это плей-офф, ценность момента велика

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:1, 1-0).



«Всех болельщиков с победой, очень приятно, что они приехали в Казань, поддерживали нас. Хорошая, боевая игра получилась, выиграли, готовимся дальше. В третьем периоде мы старались поддерживать ту игру, которую мы держали с самого начала. «Ак Барс» тоже не просто сидел в своей зоне, хорошо играл. Но это плей-офф, тут ценность момента велика», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Напомним, в первом матче финала Восточный конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.