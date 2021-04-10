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Канарейкин — о матче с «Ак Барсом»: Ковальчук искал пути, как переломить игру

Канарейкин — о матче с «Ак Барсом»: Ковальчук искал пути, как переломить игру
Хоккей / КХЛ 0
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о победе «Ак Барса» в четвёртом матче серии с «Авангардом» (2:1, 2-2).

«Прежде всего стоит отметить Билялова. Вернувшись в состав «Ак Барса», он добавил уверенности и дал большой импульс команде. Своими действиями он чистит практически всё, что доходит до ворот. Отлично начала работать защита казанцев: они играют очень активно, контактно и остервенело, зачищают пятак, блокируют броски. Не могу не отметить Даниса Зарипова. Его появление в третьем матче придало уверенности, а во вчерашней встрече он смотрелся ещё сильнее.

Что касается Омска, они пытались вернуться в игру. Ковальчук искал пути, как переломить игру, находил партнёров очень хорошими передачами.

Серия «Ак Барса» и «Авангарда» получается очень достойной. С пятой встречи начинаются самые интересные и решающие события, серия на востоке не даёт заскучать. С нетерпением буду ждать матчи в Казани», — сказал Канарейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Безголевая серия Ковальчука в плей-офф КХЛ достигла 11 матчей
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