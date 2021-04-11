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Контракт Гусева с «Флоридой» рассчитан на один год, зарплата — $ 1 млн

Контракт Гусева с «Флоридой» рассчитан на один год, зарплата — $ 1 млн
Хоккей / НХЛ 0
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Журналист Пьер Лебрюн сообщил в своём «твиттере» условия контракта «Флориды Пантерз» с российским нападающим Никитой Гусевым. По информации Лебрюна, контракт Гусева с клубом будет рассчитан на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 1 млн. Ранее Лебрюн проинформировал о переходе Гусева во «Флориду».

Напомним, 10 апреля стало известно, что Гусев прошёл процедуру безусловного драфта отказов и стал неограниченно свободным агентом, его контракт с «Нью-Джерси Дэвилз» был расторгнут.

Гусев не играл за «Дэвилз» с 20 марта. Ранее его уже выставляли на драфт отказов, но ни один клуб не забрал права на игрока.

В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за клуб из Нью-Джерси, в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.

Напомним, что Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. В составе клуба из Санкт-Петербурга Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России Никита Гусев стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил четыре шайбы и отдал восемь передач, набрав 12 очков за турнир.

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