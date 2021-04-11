Генменеджер «Флориды»: Гусев показывал невероятно высокий уровень таланта в атаке

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито поделился мнением о подписании контракта с российским нападающим Никитой Гусевым.
«Никита — очень мастеровитый и креативный форвард, играющий в хоккей на высокой скорости и обладающий плеймейкерскими способностями. За время своей карьеры он показывал невероятно высокий уровень таланта в атаке. Мы очень рады приходу Никиты в „Пантерз“ и с нетерпением ждем его вклада в игру нашей команды», — приводит слова Зито официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, контракт Гусева с клубом будет рассчитан на один год. Зарплата хоккеиста составит $ 1 млн.
В этом сезоне Никита Гусев провёл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», в которых забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. В прошлом сезоне в 66 матчах за «дьяволов» Никита Гусев забросил 13 шайб и отдал 31 передачу, суммарно набрав 44 очка.
Напомним, что Никита Гусев перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз» в 2019 году после окончания контракта с хоккейным клубом СКА из Санкт-Петербурга. В составе клуба из Санкт-Петербурга Гусев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной олимпийских атлетов из России Никита Гусев стал олимпийским чемпионом на играх в Пхёнчхане. В шести матчах Гусев забросил четыре шайбы и отдал восемь передач, набрав 12 очков за турнир.
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