MVP плей-офф МХЛ: «Динамо» всё отдало на льду. Эмоции через край, есть опустошение

Вратарь МХК «Динамо-Москва» и MVP плей-офф Вадим Жеренко прокомментировал завоевание Кубка Харламова.

«Непередаваемые ощущения, эмоции через край, есть опустошение. Мы с ребятами всё отдали на льду. Всех с победой, все красавцы. Очень приятно, что нам удалось выиграть Кубок Харламова в год 75-летия клуба. Порадовали болельщиков, отыгрались за неудачи в ВХЛ и КХЛ. Что касается звания самого ценного игрока плей-офф, здесь прежде всего спасибо команде. Если бы не они, ничего бы не было. Ребята бились, блокировали, ложились под шайбу, спасибо им за это. В плей-офф вратарский фактор очень важен, нужно выручать команду, держать её в игре. Не всегда это получается, но нужно стараться это делать. Думаю, ключевым моментом серии стал четвёртый матч, когда победили во второй встрече в Ярославле, оставался один шаг. В Красногорске всё началось и, наверное, должно было закончиться. В первых матчах мы присматривались к сопернику, играли осторожно. Сегодня забросили две быстрые шайбы. В такие моменты вратарю ещё сложнее, чем при счёте 0:0, потому что нужно держать себя в игре и говорить партнёрам, чтобы не расслаблялись. Не сказать, что сегодня расслабились, «Локо» здорово играл, они летели вперёд, создавали много моментов, ребята играли здорово. Мы знали, что это мастеровитая команда с отличным подбором игроков. Хорошо, что всё так закончилось», — сказал Жеренко после матча.

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