«Авангард» — ЦСКА: онлайн-трансляция четвёртого матча финала Кубка Гагарина — в 17:00

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 17:00 мск.

После трёх матчей счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.



Напомним, что первый матч завершился победой омичей 4:1, во втором ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей встрече победу также одержали армейцы — 2:1.

ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в пяти матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.



Впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале играют одни и те же команды. ЦСКА и «Авангард» играли друг с другом в финале сезона-2018/2019, когда армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.