ЦСКА — «Авангард»: смогут ли «ястребы» сравнять счёт в серии финала КХЛ?

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина плей-офф Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и ЦСКА. Начало — в 17:00 мск.
После трёх матчей счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев. Первая встреча завершилась победой омичей 4:1, во втором матче ЦСКА переиграл «ястребов» 3:0. В третьей встрече победу также одержали армейцы — 2:1.
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Напомним, ЦСКА вышел в финал, переиграв в финале Западной конференции СКА в пяти матчах. «Авангард» в финале Востока был сильнее казанского «Ак Барса», выиграв в овертайме решающего, седьмого матча.
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