«Миннесота» второй сезон подряд вышла в плей-офф НХЛ

25 апреля «Миннесота Уайлд» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне «Уайлд» уступили в 1/8 финала конференции «Ванкувер Кэнакс».

Ранее путёвку в плей-офф обеспечили две другие команды Западного дивизиона — «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Авеланш». По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

Напомним, что после 47 матчей «Миннесота» с 65 очками занимает третье место в таблице Западного дивизиона, на данный момент у «Уайлд» 31 победа.

Таким образом, за четвёртую путёвку в Кубок Стэнли от Западного дивизиона поборются «Аризона Койотс» и «Сент-Луис Блюз».