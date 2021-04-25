«Миннесота» второй сезон подряд вышла в плей-офф НХЛ
25 апреля «Миннесота Уайлд» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
В прошлом сезоне «Уайлд» уступили в 1/8 финала конференции «Ванкувер Кэнакс».
Ранее путёвку в плей-офф обеспечили две другие команды Западного дивизиона — «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Авеланш». По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
Напомним, что после 47 матчей «Миннесота» с 65 очками занимает третье место в таблице Западного дивизиона, на данный момент у «Уайлд» 31 победа.
Таким образом, за четвёртую путёвку в Кубок Стэнли от Западного дивизиона поборются «Аризона Койотс» и «Сент-Луис Блюз».
«Миннесота» победила «Сан-Хосе», шайба на счету Капризова
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