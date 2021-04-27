Фетисов — о камбэке России с США: для нашего хоккея ничего неожиданного нет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал победу сборной России над США (7:6 ОТ) в первом матче группового этапа юниорского чемпионата мира.
«Поздравляю ребят, очень крутой матч. Желаю им удачи в турнире.
Камбэк с 1:5? Для нашего хоккея ничего неожиданного нет, любая история возможна. Это юниорский чемпионат, мальчишки, эмоции преобладают, поэтому вполне логично. Надеюсь, такой матч придаст большую уверенность на весь чемпионат. Признаться, я не следил за сборной, никого не знаю из игроков, но если выйдут в финал, то обязательно буду смотреть. Ребятам — удачи, они большие молодцы. Постарались», — цитирует Фетисова Sport24.
Напомним, что в матче со сборной США Россия уступала 1:5, но выиграла после овертайма.
- 27 апреля 2021
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