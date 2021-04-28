Леппянен: знали, что если будем много бросать, забьём России достаточно, чтобы победить

Защитник юниорской сборной Финляндии Томи Леппянен прокомментировал победу своей команды в матче ЮЧМ-2021 со сборной России (4:3 Б).

«Особо не думали, просто пытались фокусироваться на следующей смене, на последних минутах забили два важных гола. Вратарь соперника сыграл хорошо, но он не мог остановить все наши броски. Знали, что если будем много бросать, но сможем забить достаточно, чтобы победить. Что думаю о предстоящем матче с чехами? Мы собираемся победить», — передаёт слова Леппянена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.