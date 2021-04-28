Кузьмин о лакросс-голе: дважды так забивал, можно сказать, умею. Решил попробовать на ЮЧМ

Защитник юниорской сборной Беларуси Дмитрий Кузьмин прокомментировал лакросс-гол, который он забил в ворота национальной команды Швейцарии в матче ЮЧМ-2021. В нынешнем сезоне Кузьмин уже дважды отметился подобными голами в Экстралиге Беларуси до старта ЮЧМ-2021.



«Швейцарцы потеряли шайбу на синей линии, я подобрал её и поехал за ворота. Уже когда оказался там, понимал, что попробую забросить именно в таком стиле. Подумал: почему бы и нет? Все получилось как нельзя лучше.



Конечно, на тренировках пробовал подобное. Забросил две такие шайбы в чемпионате Беларуси. Можно сказать, что умею. Вот решил попробовать и здесь.



Сложно ли обрабатывать шайбу в таком эпизоде? Это натренированный момент, могу спокойно его сделать», — приводит слова Дмитрия Кузьмина пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

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