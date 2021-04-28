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Третьяк — о поражении сборной России на ЮЧМ-2021 в матче с Финляндией: игра была в кармане

Третьяк — о поражении сборной России на ЮЧМ-2021 в матче с Финляндией: игра была в кармане
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение юниорской сборной России в матче ЮЧМ-2021 с Финляндией.

«Сказался недостаток внимания, когда проиграли матч за три минуты, хотя игра была в кармане и надо было действовать от обороны.

Думаю, нужно держать дисциплину. Поражение обидное, но выводы сделают, это только предварительный матч.

Это юниорский чемпионат мира, и на нём будет очень много неожиданностей», — приводит слова Владислава Третьяка ТАСС.

К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам
Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.
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