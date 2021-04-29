История личных встреч сборных России и Германии на юниорских чемпионатах мира
30 апреля сборная России сыграет в третьем матче группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало матча — в 00:00 мск.
Сборные России и Германии встречались на юниорских чемпионатах мира 11 раз. Россияне одержали победы в 10 матчах.
|ЮЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|2001
|Финляндия
|Группа
|Россия — Германия
|8:3
|2002
|Словакия
|Группа
|Россия — Германия
|8:2
|2005
|Чехия
|Группа
|Россия — Германия
|12:4
|2006
|Швеция
|Группа
|Россия — Германия
|9:5
|2007
|Финляндия
|Группа
|Россия — Германия
|3:1
|2008
|Россия
|Группа
|Россия — Германия
|6:2
|2011
|Германия
|Группа
|Россия — Германия
|5:4 (Б)
|2012
|Чехия
|Группа
|Россия — Германия
|2:4
|2013
|Россия
|Четвертьфинал
|Россия — Германия
|8:4
|2014
|Финляндия
|Группа
|Россия — Германия
|5:2
|2015
|Швейцария
|Группа
|Россия — Германия
|6:0
Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
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И ещё сетуют, что вратарь Иванов позволил русским продержаться до буллитов.
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