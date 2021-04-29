История личных встреч сборных России и Германии на юниорских чемпионатах мира

30 апреля сборная России сыграет в третьем матче группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало матча — в 00:00 мск.



Сборные России и Германии встречались на юниорских чемпионатах мира 11 раз. Россияне одержали победы в 10 матчах.

ЮЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт 2001 Финляндия Группа Россия — Германия 8:3 2002 Словакия Группа Россия — Германия 8:2 2005 Чехия Группа Россия — Германия 12:4 2006 Швеция Группа Россия — Германия 9:5 2007 Финляндия Группа Россия — Германия 3:1 2008 Россия Группа Россия — Германия 6:2 2011 Германия Группа Россия — Германия 5:4 (Б) 2012 Чехия Группа Россия — Германия 2:4 2013 Россия Четвертьфинал Россия — Германия 8:4 2014 Финляндия Группа Россия — Германия 5:2 2015 Швейцария Группа Россия — Германия 6:0

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.