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История личных встреч сборных России и Германии на юниорских чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Германии на юниорских чемпионатах мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

30 апреля сборная России сыграет в третьем матче группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало матча — в 00:00 мск.

Сборные России и Германии встречались на юниорских чемпионатах мира 11 раз. Россияне одержали победы в 10 матчах.

ЮЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчёт
2001ФинляндияГруппаРоссия — Германия8:3
2002СловакияГруппаРоссия — Германия8:2
2005ЧехияГруппаРоссия — Германия12:4
2006ШвецияГруппаРоссия — Германия9:5
2007ФинляндияГруппаРоссия — Германия3:1
2008РоссияГруппаРоссия — Германия6:2
2011ГерманияГруппаРоссия — Германия5:4 (Б)
2012ЧехияГруппаРоссия — Германия2:4
2013РоссияЧетвертьфиналРоссия — Германия8:4
2014ФинляндияГруппаРоссия — Германия5:2
2015ШвейцарияГруппаРоссия — Германия6:0
Расписание матчей юниорского чемпионата мира - 2021

Напомним, юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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