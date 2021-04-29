Россия — Германия: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00

Завтра, 30 апреля, сборная России проведёт третий матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало матча — в 00:00 мск.
Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4.
Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.
- 29 апреля 2021
-
21:22
-
21:00
-
20:58
-
20:29
-
20:17
-
19:57
-
19:31
-
19:26
-
19:18
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:35
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
17:25
-
17:10
-
17:00
-
16:53
-
16:36
-
16:09
-
16:05
-
16:05
-
15:55
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:00