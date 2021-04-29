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Россия — Германия: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00

Россия — Германия: онлайн-трансляция матча юниорского ЧМ начнётся в 00:00
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Завтра, 30 апреля, сборная России проведёт третий матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало матча — в 00:00 мск.

Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4.

Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Расписание ЮЧМ-2021

Напомним, 18-летний нападающий СКА Никита Чибриков стал капитаном сборной России. Главным тренером российской команды является Альберт Лещёв, его помощниками назначены Денис Гусманов и Вадим Хомицкий.

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И ещё сетуют, что вратарь Иванов позволил русским продержаться до буллитов.
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