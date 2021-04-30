Юниорская сборная Беларуси настроена обыграть канадцев на ЮЧМ-2021

Нападающий юниорской сборной Беларуси (U-18) Егор Сидоров заявил, что команда ставит перед собой задачу обыграть канадцев в заключительном матче группового этапа.



«Начали активно, ложились под шайбу. Создавали и реализовывали моменты, поэтому и победили. Какой настрой на канадцев? Будем играть только на победу — так же, как и во всех матчах», — приводит слова Сидорова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.



Заключительную встречу группового турнира сборная Беларуси проведёт 2 мая в 4:00 по московскому времени. Соперник – сборная Канады, которую белорусам удавалось обыграть на ЮЧМ-2002.



Накануне сборная Беларуси разгромила Латвию со счётом 6:2. Ранее на турнире в рамках группы А белорусы уступили Швеции (1:5) и обыграли Швейцарию (7:1).

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