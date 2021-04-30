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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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30 апреля в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В четвёртый игровой день было сыграно четыре встречи.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021

Сборная Швеции U18 — Сборная Швейцарии U18 — 3:1

Сборная Швеции одержала вторую победу на ЮЧМ-2021, сборная Швейцарии потерпела второе поражение. В составе победителей отличились Исак Росен, Лиам Дауэр Нильссон и Арвид Сундин. Единственную шайбу за сборную Швейцарии забросил Беньямин Бугро.

U18 ЧМ-2021. Группа A
30 апреля 2021, пятница. 00:00 МСК
Швеция U18
Окончен
3 : 1
Швейцария U18
0:1 Бугро (Николе, Гройтер) – 22:59' (5x5)   1:1 Росен (Люселль, Робертссон) – 32:00' (5x4)   2:1 Дауэр Нильссон (Люселль, Эдвинссон) – 34:15' (5x4)   3:1 Сундин (Дауэр Нильссон, Эдвинссон) – 35:44' (5x4)

Сборная Германии U18 — Сборная России U18 — 1:6

Сборная России одержала вторую победу на ЮЧМ-2021. Ранее россияне обыграли сборную США и уступили Финляндии. Сборная Германии, в свою очередь, потерпела третье поражение кряду. В составе победителей покер оформил Матвей Мичков, ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.

U18 ЧМ-2021. Группа B
30 апреля 2021, пятница. 00:00 МСК
Германия U18
Окончен
1 : 6
Россия U18
0:1 Юров (Свечков) – 10:44' (5x5)   0:2 Мичков (Чибриков, Новиков) – 20:30' (5x5)   0:3 Мичков (Грудинин, Макаров) – 27:12' (5x5)   0:4 Мичков (Полтапов) – 35:29' (5x4)   0:5 Квочко (Фигурин, Чибриков) – 45:48' (5x5)   1:5 Корте (Цап, Росми) – 54:31' (5x5)   1:6 Мичков (Фигурин) – 58:19' (5x5)

Сборная Беларуси U18 — Сборная Латвии U18 — 6:2

Сборная беларуси также одрежала вторую победу на ЮЧМ. Латыши потерпели третье поражение и лишились шансов на выход в плей-офф. В составе белорусской команды голы забили Фёдор Николаеня, Данила Климович (2), Егор Клавдиев, Илья Морозов и Мирослав Михалёв. В составе латвийской команды заброшенными шайбами отметились Мартинс Лавиньш и Райнерс Дарзиньш.

U18 ЧМ-2021. Группа A
30 апреля 2021, пятница. 04:00 МСК
Беларусь U18
Окончен
6 : 2
Латвия U18
1:0 Николаеня (Аношко, Сидоров) – 02:24' (5x5)   2:0 Климович (Кузьмин, Сидоров) – 20:49' (5x3)   3:0 Клавдиев (Сазанович, Кузьмин) – 22:59' (5x5)   3:1 Лавиньш (Пурмалис, Озолиньш) – 23:33' (5x4)   4:1 Климович (Кузьмин) – 38:26' (5x4)   5:1 Морозов (Игнатенко, Лошко) – 49:55' (5x5)   6:1 Михалёв (Сидоров) – 57:19' (en)   6:2 Дарзиньш – 58:41' (5x5)

Сборная США U18 — Сборная Чехии U18 — 2:1 Б

Сборная США одержала вторую победу на турнире, чехи потерпели второе поражение в трёх матчах. В составе американцев гол забил Саша Пастухов, а победным буллитом отметился Чарли Страмел. У чехов единственную шайбу забросил Мартин Рышавы.

U18 ЧМ-2021. Группа B
30 апреля 2021, пятница. 04:00 МСК
США U18
Окончен
2 : 1
Б
Чехия U18
0:1 Рышавы (Моравец, Альтрихтер) – 15:57' (5x5)   1:1 Пастухов (Хатсон) – 42:15' (5x5)   2:1 Страмел – 65:00' (ПБ)
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