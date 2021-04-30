Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

30 апреля в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В четвёртый игровой день было сыграно четыре встречи.
Сборная Швеции U18 — Сборная Швейцарии U18 — 3:1
Сборная Швеции одержала вторую победу на ЮЧМ-2021, сборная Швейцарии потерпела второе поражение. В составе победителей отличились Исак Росен, Лиам Дауэр Нильссон и Арвид Сундин. Единственную шайбу за сборную Швейцарии забросил Беньямин Бугро.
Сборная Германии U18 — Сборная России U18 — 1:6
Сборная России одержала вторую победу на ЮЧМ-2021. Ранее россияне обыграли сборную США и уступили Финляндии. Сборная Германии, в свою очередь, потерпела третье поражение кряду. В составе победителей покер оформил Матвей Мичков, ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.
Сборная Беларуси U18 — Сборная Латвии U18 — 6:2
Сборная беларуси также одрежала вторую победу на ЮЧМ. Латыши потерпели третье поражение и лишились шансов на выход в плей-офф. В составе белорусской команды голы забили Фёдор Николаеня, Данила Климович (2), Егор Клавдиев, Илья Морозов и Мирослав Михалёв. В составе латвийской команды заброшенными шайбами отметились Мартинс Лавиньш и Райнерс Дарзиньш.
Сборная США U18 — Сборная Чехии U18 — 2:1 Б
Сборная США одержала вторую победу на турнире, чехи потерпели второе поражение в трёх матчах. В составе американцев гол забил Саша Пастухов, а победным буллитом отметился Чарли Страмел. У чехов единственную шайбу забросил Мартин Рышавы.
- 30 апреля 2021
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