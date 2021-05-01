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«Металлург» заключил контракты с защитниками Волгиным и Маклюковым

«Металлург» заключил контракты с защитниками Волгиным и Маклюковым
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» заключил контракты с защитниками Алексеем Волгиным и Алексеем Маклюковым, сообщает пресс-служба КХЛ.

С Волгиным заключено однолетнее соглашение, с Маклюковым — двухлетнее.

Ранее Волгин покинул «Нефтехимик». Клуб и 30-летний хоккеист расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон. В этом сезоне КХЛ Волгин стал лучшим защитником-бомбардиром нижнекамской команды. Он набрал 22 (6+16) очка при полезности "-6" в 60 матчах. В среднем игрок проводил на льду 19 минут и 49 секунд.

27-летний Маклюков выступал за «Барыс», за который провёл 48 встреч в регулярке, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «-2». В плей-офф защитник не отметился результативными действиями, заработав нулевой коэффициент полезности.

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