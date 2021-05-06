Назаров — об отставке руководства «Рейнджерс»: слабым не место в этом бизнесе

Первый русский тафгай в НХЛ, известный тренер Андрей Назаров прокомментировал отставку руководства клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Рад, что не спал всю ночь и смотрел полуфинальный матч юниорского чемпионата мира между Россией и Финляндией. Ребята вышли в финал, теперь сборной России предстоит сыграть главный матч на турнире. Как правильно сказал глава штаба сборной России Роман Ротенберг, порадовались 30 минут — и готовимся к канадцам. Нам нужно только золото. Впереди главная игра на турнире.
Вторая игра «Рейнджерс» – «Вашингтона» началась с массовой драки? Великолепный матч, он мне понравился до боли в сердце. Думаю, болельщикам намного приятнее смотреть, когда пацаны дерутся, нежели когда они ходят на гей-парады. Увольнение президента и генменеджера «Рейнджерс»? Слабым не место в этом бизнесе. Этот бизнес любит смелых и наглых», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Фото: photo.khl.ru
- 6 мая 2021
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