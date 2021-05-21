Россия – Чехия: прямая трансляция пройдёт на Первом канале

Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира. Уже в первый день соревнований свой матч проведёт сборная России. Соперником команды станет сборная Чехии. Встреча начнётся в 16:15 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Чехия.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.