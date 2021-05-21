Защитник сборной Чехии: сегодня Россия играла лучше нас и заслужила победу

Защитник сборной Чехии Филип Гронек прокомментировал итоги стартового матча ЧМ с Россией (3:4).

«Ожидали такой тяжёлой встречи, с Россией было сложно играть, они здорово держали шайбу. Мы допустили несколько ошибок, соперник забыл. Надо выучить этот урок и подготовиться к следующей встрече. Снова будет непростой матч, надо показать свой лучший хоккей.

У России в составе на этот раз были игроки НХЛ, получилась другая встреча. Сегодня они играли лучше нас и заслужили победу. На турнире много сильных команд, будет непросто», — передаёт слова Гронека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.