Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной Чехии: сегодня Россия играла лучше нас и заслужила победу

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Защитник сборной Чехии: сегодня Россия играла лучше нас и заслужила победу
Елена Кузнецова
Комментарии

Защитник сборной Чехии Филип Гронек прокомментировал итоги стартового матча ЧМ с Россией (3:4).

«Ожидали такой тяжёлой встречи, с Россией было сложно играть, они здорово держали шайбу. Мы допустили несколько ошибок, соперник забыл. Надо выучить этот урок и подготовиться к следующей встрече. Снова будет непростой матч, надо показать свой лучший хоккей.

У России в составе на этот раз были игроки НХЛ, получилась другая встреча. Сегодня они играли лучше нас и заслужили победу. На турнире много сильных команд, будет непросто», — передаёт слова Гронека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте! Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021