Барабанов: Самонов — красавчик, подтаскивал нас. Он заслуженно получил приз лучшему игроку

Нападающий сборной России Александр Барабанов подвёл итоги стартовой встречи чемпионата мира против команды Чехии (4:3).



«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн. Где-то я слышал раньше эту симфонию, но никаких чувств не вызвало. Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты. Он заслуженно получил приз лучшему игроку матча, дай бог, чтобы и дальше так продолжал.



В команде я себя ощущаю прекрасно, соскучился по многим парням. Конечно, чувствую себя пока не на 100%, всё-таки здесь площадка шире, да и перелёт сказывается. Но надеюсь, что будут прибавлять с каждой игрой», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.