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Барабанов: Самонов — красавчик, подтаскивал нас. Он заслуженно получил приз лучшему игроку

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Барабанов: Самонов — красавчик, подтаскивал нас. Он заслуженно получил приз лучшему игроку
Лев Лукин
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Нападающий сборной России Александр Барабанов подвёл итоги стартовой встречи чемпионата мира против команды Чехии (4:3).

«Достойное качество льда, никаких вопросов. Конечно, непривычно слушать другой гимн. Где-то я слышал раньше эту симфонию, но никаких чувств не вызвало. Самонов — красавчик, здорово играл, подтаскивал нас в нужные моменты. Он заслуженно получил приз лучшему игроку матча, дай бог, чтобы и дальше так продолжал.

В команде я себя ощущаю прекрасно, соскучился по многим парням. Конечно, чувствую себя пока не на 100%, всё-таки здесь площадка шире, да и перелёт сказывается. Но надеюсь, что будут прибавлять с каждой игрой», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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