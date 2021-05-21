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Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение в матче с Россией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение в матче с Россией
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение своей команды во встрече с Россией в первом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии (3:4).

«В чём причина ошибок? Думаю, дело и в нервах, и в «заржавелости». Мы хорошо начали, потом получили удаление и пропустили гол за пару секунд до выхода пятого игрока. Это добавило нервозности. Россия была лучше нас.

Нам надо лучше держать шайбу, в матчах перед стартом турнира у нас это получалось, мы здорово действовали по системе. Сегодня я ничего из этого не видел. Нам надо быть более уверенными с шайбой, сегодня нам не хватало смелости, мы не придерживались плана, играли нервно, поэтому мы проиграли. Надо быть сильнее психологически", — приводит слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующем матче, который пройдёт завтра, 22 мая, сборная Чехии сыграет с командой Швейцарии. Начало встречи — в 20:15 мск.

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