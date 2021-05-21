Главный тренер сборной Чехии прокомментировал поражение в матче с Россией

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал поражение своей команды во встрече с Россией в первом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии (3:4).



«В чём причина ошибок? Думаю, дело и в нервах, и в «заржавелости». Мы хорошо начали, потом получили удаление и пропустили гол за пару секунд до выхода пятого игрока. Это добавило нервозности. Россия была лучше нас.



Нам надо лучше держать шайбу, в матчах перед стартом турнира у нас это получалось, мы здорово действовали по системе. Сегодня я ничего из этого не видел. Нам надо быть более уверенными с шайбой, сегодня нам не хватало смелости, мы не придерживались плана, играли нервно, поэтому мы проиграли. Надо быть сильнее психологически", — приводит слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В следующем матче, который пройдёт завтра, 22 мая, сборная Чехии сыграет с командой Швейцарии. Начало встречи — в 20:15 мск.