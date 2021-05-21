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Ручински: Чехия допустила детскую ошибку на смене и поплатилась за это в матче с Россией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ручински: Чехия допустила детскую ошибку на смене и поплатилась за это в матче с Россией
Владимир Лаевский
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Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Мартин Ручински прокомментировал поражение сборной Чехии в стартовом матче с Россией (3:4).

«Проиграли в движении, не сыграли идеально, как я ожидал от команды, не создавали моменты, как русские. Всю встречу мы догоняли, в концовке смогли сравнять счёт. Очки были на расстоянии вытянутой руки, но затем мы допустили детскую ошибку на смене и поплатились за неё.

Ошибки были при всех пропущенных голах — плохой пас в большинстве, и соперник убежал в контратаку. В третьем голе шайба отскочила к Радилу, не знаю, что он пытался сделать, но шайба соскочила. Были ошибки, но это хоккей, русские тоже их допускали. Нам надо извлечь из этого урок», — приводит слова Ручински iSport.cz.

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