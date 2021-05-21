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Фазель: следующие два года будем слушать Чайковского вместо гимна России, это тоже отлично

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель: следующие два года будем слушать Чайковского вместо гимна России, это тоже отлично
Никита Паглазов
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался по поводу включения музыкального фрагмента Петра Чайковского после победы сборной России над Чехией в первом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Была отличная игра, очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями бы был совсем другой матч и турнир в целом. Мне понравилась игра — понятно, что это начало чемпионата, пока всем командам тяжело. Важно, что мы начали чемпионат.

Я видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж — как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично», — цитирует Фазеля ТАСС.

Следующий матч сборная России проведёт завтра, 22 мая, против команды Великобритании. Начало — в 16:15 по московскому времени.

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