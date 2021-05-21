Фазель: следующие два года будем слушать Чайковского вместо гимна России, это тоже отлично

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался по поводу включения музыкального фрагмента Петра Чайковского после победы сборной России над Чехией в первом матче чемпионата мира по хоккею в Латвии.



«Была отличная игра, очень жаль, что на ней не было болельщиков. Со зрителями бы был совсем другой матч и турнир в целом. Мне понравилась игра — понятно, что это начало чемпионата, пока всем командам тяжело. Важно, что мы начали чемпионат.



Я видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж — как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично», — цитирует Фазеля ТАСС.



Следующий матч сборная России проведёт завтра, 22 мая, против команды Великобритании. Начало — в 16:15 по московскому времени.

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