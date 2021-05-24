Дэнни Тейлор: до сих пор не верю, что сборная Беларуси обыграла Швецию

Вратарь сборной Беларуси Дэнни Тейлор прокомментировал итоги матча со Швецией (1:0) на ЧМ-2021.



«Когда почувствовал, что матч развивается по нужному сценарию? Не думаю, что такой момент был один. Мы просто значительную часть матча оставались в игре. Нам повезло с несколькими рикошетами в зоне обороны, шведы несколько раз попадали в каркас ворот, множество их бросков было заблокировано. С другой стороны, Паре почти забросил, Стефанович был очень близок в первом периоде, поэтому в каком-то смысле у нас здесь ничья.



Какие эмоции испытал после гола Нестерова? Великолепные. Отлично, что нам перепал такой рикошет. Но ещё оставалось много времени до конца. Я старался не обращать внимания на табло, потому что мне предстояло ещё серьёзно поработать.



Как на меня повлияла ситуация с травмой Лисовца? Это действительно было жутко. Просто надеялся, что с ним всё будет в порядке. Недавно мы видели похожую ситуацию с Джоном Таваресом, и сразу не поймёшь, насколько серьёзной окажется травма. Поэтому приятно видеть, что Женя в норме.



Какие впечатления остались от матча? После сирены так всё закрутилось. На самом деле я до сих пор не верю в то, что мы победили. Пытаюсь это осознать. Это очень круто.



Этот чемпионат мира не похож на другие. Да, здесь всё так же определяется мировой рейтинг, но многие сборные выступают не в лучших составах. Думаю, этот год — время для сенсаций.



Чего можно ожидать от матча с Чехией? Считаю, он будет похож на поединок со шведами. Будет очень тяжело. Соперник быстрый, мастеровитый. Нам нужно достойно отвечать, делать это так же, как и в воскресенье», — приводит слова Тейлора официальный сайт ФХРБ.